Lazio, Giordano: "Castellanos e Dia? Con il 4-3-3..."

Raggiunto dai microfoni de Il Messaggero Bruno Giordano ha detto la sua sulla situazione della Lazio a seguito dello 0-0 contro la Cremonese.

"Forse ripenserei al modulo di gioco e lo accosterei molto a quello che utilizzava Baroni. Magari con qualche correzione: dal 4-2-3-1 è facile passare al 4-4-2. La Lazio di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore, Sarri non ha potuto modificarla a causa dello stop del mercato”.

“Castellanos e Dia, giocando insieme, hanno reso in modo più che sufficiente. Mi sembra che in coppia abbiano superato quota 25 gol, e non sono pochi. Adesso l’argentino e l’ex Salernitana non sono adatti per giocare nel 4-3-3 perché in quel modulo il centravanti deve combattere da solo”.

