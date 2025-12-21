Roma, Gasperini reclama rinforzi e cita la Lazio: "Non è una casualità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio della partita tra Roma e Juventus. L'allenatore giallorosso ha parlato ancora di mercato, reclamando rinforzi già a gennaio. Per dar maggior valore alle proprie richiesta, ha menzionato le squadre contro cui la sua squadra ha vinto e quelle con cui, invece, ha perso. Ecco le sue parole:

"Quello che manca a questa squadra può arrivare solo dal mercato? Non so se arriverà dal mercato o meno, ma è un'opportunità. Non bisogna prendere tanto per prendere ma abbiamo fatto 16 partite ed è evidente, è già una discussione che facciamo da questa estate. Sono molto soddisfatto della prestazione fatta, la squadra sta giocando con uno spirito encomiabile e con alcune prestazioni di altissimo livello".

"È evidente che se abbiamo perso con Inter, Milan, Juventus e Napoli e abbiamo battuto Bologna, Como e Lazio vuol dire che ci manca uno scalino e non è una casualità. Basta vedere la partita di questa sera. La Roma deve pensare a cercare di avvicinarsi, è già abbastanza vicina in alcuni elementi e in alcune situazioni encomiabili. Alle spalle abbiamo una piazza importante e alcune prestazioni di livello, dobbiamo ambire a cercare di migliorarci. Mi auguro che il mercato di gennaio lo possa fare, non è facile".