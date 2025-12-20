Lazio, Sarri su Castellanos: "È in difficoltà. Spero solo una cosa..."
20.12.2025 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio a reti bianche contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla prestazione di Castellanos. Di seguito le sue parole in merito.
"Castellanos? Cerco di tenerlo più di quello che lui è abituato nelle vicinanze dell'area di rigore. Se lo lascio a briglia sciolta, lui va molto di più verso l'esterno. O il nostro modo di giocare non si confa a lui, o sta avendo un momento di difficoltà da cui si tirerà fuori".
"Spero sia un momento passeggero, ha fatto fatica a ritrovare la condizione dopo l'infortunio. Ora sembra star meglio, se questa sensazione è vera poi pian piano tornerà anche a segnare".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.