Lazio, senti Guendouzi: svelato il suo obiettivo per il futuro
20.12.2025 20:50 di Andrea Castellano
Dopo la partita contro la Cremonese, il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi, nominato come migliore in campo, è intervenuto ai microfoni di Dazn.
Oltre a parlare della prestazione della sua squadra, il francese si è pronunciato anche sui tifosi biancocelesti spiegando il suo obiettivo per il nuovo anno. Di seguito le sue parole a riguardo.
"I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio".
