Cremonese, Nicola a Dazn: "Abbiamo interpretato la gara con coraggio"
Il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto a Dazn dopo il fischio finale del match contro la Lazio. Queste le sue parole:
“Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni che ti danno piacere. Venire a fare questa partita, recuperare il punto perso alla scorsa gara non era facile. I ragazzi l’hanno interpretata con coraggio rispettando l’avversario ma senza timore di costruire. Mi è piaciuta la costruzione fatta, si poteva essere più qualitativi, ci arriveremo. Sappiamo qual è la nostra strada. Peccato perché senza la qualità della lettura di Ceccherini, si rischiava di perderla una gara così. Basta un episodio per fare la figura dei fessi”.
“Ogni anno che lavori, che ti documenti, tutti vogliamo pensare che si tenda al miglioramento. Si tratta di un anno di esperienza in più e credo di aver trovato un ambiente e caratteristiche di giocatori che mi permettano di proporre cose diverse. Mi piace come si dedicano al lavoro e la loro ricettività nel provare cose nuove. A me interessa arrivare alla fine con loro e dimostrare di conquistare qualcosa con un’identità chiara”.