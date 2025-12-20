Lazio, Pellegrini a Dazn: "Ci mancano i gol. Non dobbiamo abbatterci"

Al termine di Lazio - Cremonese, Luca Pellegrini ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Veniamo da una gara pareggiata in casa che non né il massimo. Volevamo proseguire la striscia di vittorie che si ferma a Parma. Sicuramente c’è rammarico, allo stesso tempo dobbiamo guardare le cose con positività e non dobbiamo abbatterci, il campionato è lungo”

“Quello che ci è mancato nei primi 10 minuti è stata la sicurezza nel palleggio che ci contraddistingue, hanno preso coraggio dopo due palloni persi e questo ci è mancato. Abbiamo provato nel secondo tempo a mettere più intensità, purtroppo non è bastato. La Cremonese sta facendo un ottimo campionato, è difficile da affrontare, chiusa, compatta. Giocano da squadra e si vede per quello che sta facendo.

“Da chi arriva il gol non è molto importante, basta che arrivi. Sicuramente ci sta mancando un po’ in questa fase del campionato, creiamo tanto, a volte sprechiamo e questo a volte si paga. Anche vero che un’attenzione difensiva ti fa spendere tanto. Siamo una squadra posizionata bene difficile da scardinare, se arrivasse qualche gol in più credo che tutta la squadra sarebbe contenta”.