Lazio - Cremonese, prosegue la protesta: lo striscione con le parole di Trilussa
20.12.2025 18:22 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La protesta del tifo biancoceleste nei confronti della società continua. Anche in occasione della gara dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese la Nord per i primi 15 minuti del match ha intonato cori contro la dirigenza accompaganti da uno striscione.
"Eppoi succede spesso e volentieri
ch'ogni tanto quarcuno, pe' prudenza,
se scorda quer che è stato infino a jeri", questi i versi ripresi da Lo «smemorato» di Trilussa.
