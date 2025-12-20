Cremonese, Audero si gode il punto: "Sempre difficile con la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Audero, a qualche minuto dal triplice fischio di Lazio-Cremonese, è intervenuto in conferenza direttamente dalla sala stampa dell'Olimpico. Ecco le parole del portiere biancoceleste:

“Un punto importante? È stata una nella partita in termini di intensità e applicazione. Prendere un punto qui a Roma non è mai facile. La partita è sempre tirata fino alla fine, non puoi mai abbassare la guardia. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, credo sia stata fatta una buona partita anche a livello di gioco. Nel primo tempo è stata un po’ bloccata, però, come ho detto prima, non è mai facile venire qui e fare il proprio gioco e soprattutto per una neo-promossa conquistare un punto qui a Roma.

Possiamo essere ancora più cinici, in una partita non riesci ad avere tante occasioni, quelle che hai le devi sfruttare al meglio. Ogni giocatore che entra e gioca sa bene quello che deve fare, il mister non guarda in faccia nessuno, ha piena fiducia in tutti noi. Sa che può contare su di noi, e viceversa. Si sta creando un bello spirito e credo che in campo si veda. Oggi c’è stata grande applicazione da parte di tutti.

Anche oggi la prestazione c’è stata, dobbiamo guardare partita dopo partita, non possiamo fare calcoli. La Lazio è una squadra molto organizzata, fa pressione dove ti indirizza, si muove di reparto. Tende a chiudere un lato, se riesci ad avere qualità nel palleggio soprattutto nella nostra metà campo, alla fine riesci a tenere la palla, mantenere il possesso e riuscire ad andare avanti con la palla tra i piedi. Loro hanno invece una linea difensiva che si abbassa sempre bene, sono quasi maniacali in questo. Oggi la richiesta dell'allenatore era quella di tenere la palla da destra a sinistra, facendo anche qualche giro in più”.