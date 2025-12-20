Lazio, tifosi furiosi contro Pairetto: "Ennesimo inadeguato"
Si è conclusa a reti inviolate la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese ma, anche questa volta, le polemiche sulla conduzione di gara da parte di Pairetto non mancano.
La decisione di non rivedere il fallo di Terracciano su Noslin in area di rigore così come la gestione dei cartellini ha infatti mandato su tutte le furie i tifosi biancocelesti che, alla fine della gara, hanno detto la loro sui social.
“E pure oggi, niente furti è, mamma mia la mediocrità arbitrale”, “2 nuovi rigori non dati alla Lazio. 2 arrampicate sugli specchi di Marelli di Dazn a spiegare il perché. In compenso altro giocatore squalificato per la prossima” e ancora: “Pairetto l’ennesimo inadeguato a questi livelli”.
Insomma una rabbia giustissima da parte dei tifosi visto l’andamento di questa prima parte di stagione dal punto di vista arbitrale.
