Lazio - Cremonese, ancora Marelli: "Mancano almeno due minuti di recupero!"
20.12.2025 20:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il triplice fischio di Lazio - Cremonese, il commentatore tecnico arbitrale di Dazn Luca Marelli si è espresso la prestazione in campo dell'arbitro Pairetto.
In particolare si è soffermato sui minuti di recupero concessi dal direttore di gara nel finale, segnalando un errore nella gestione del tempo.
Di seguito le sue parole: "L'espulsione di Ceccherini è arrivata circa a 94:20; il gioco è ripreso a 96:20. Mancano quindi almeno un paio di minuti di recupero".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.