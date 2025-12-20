Lazio, Guendouzi a Dazn: "Migliore in campo? Non me ne frega un c***o!"
20.12.2025 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Lazio - Cremonese, il centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
“Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo, volevo solo vincere la partita. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto".
"I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio".