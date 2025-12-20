Pulici, l'emozionante omaggio della Tevere: "Così poco per essere... Felice"
20.12.2025 17:58 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Pre-partita carico d'emozione quello di Lazio-Cremonese. Non solo il primo volo di Flaminia, ma anche l'omaggio dei tifosi nei confronti di Sinisa Mihajlovic e Felice Pulici. Per quest'ultimo, a distanza di sette anni dalla sua scomparsa il 16 dicembre del 2018, sono stati esposti due striscioni. Prima un ritratto dell'indimenticato portiere biancoceleste, simbolo e baluardo di lazialità. Poi un messaggio, che nella sua semplicità dice tutto. "Ci vuole così poco per essere... Felice", le parole mostrate dalla Tribuna Tevere.
