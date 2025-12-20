Cremonese, Terracciano a Dazn: "Conosciamo le qualità della Lazio"
20.12.2025 17:20 di Christian Gugliotta
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Cremonese, Filippo Terracciano ha presentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:
“È stata una settimana di preparazione intensa. La Lazio è conosciuta per le sue qualità con la palla. Abbiamo lavorato per prepararci alle loro giocate codificate”.
“È importante mantenere sempre l’equilibrio quando risultati vanno bene e male. Dobbiamo andare avanti così senza esaltarci quando vinciamo o deprimerci quando le cose male”.
“Ruolo di braccetto? Mi trovo bene. Col mister abbiamo parlato a inizio stagione, penso sia un ruolo che faccia per me. Mi piace e sono contento di farlo e imparare giorno dopo giorno”.
