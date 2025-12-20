Lazio, l'Olimpico omaggia Mihajlovic: la dedica a Sinisa
Sono trascorsi già tre anni da quando il mondo del calcio e il popolo biancoceleste hanno dovuto salutare Sinisa Mihajlovic.
Lo scorso 16 dicembre ricorreva appunto il terzo anno dalla scomparsa e, in occasione della gara dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese, i tifosi biancocelesti hanno voluto ricordarlo in modo speciale. Al centro della Curva Nord uno stendardo con un ritratto di Sinisa e poi lo strisicone: "Nel popolo laziale rivive il tuo spirito guerriero".
Appena due settimane fa, prima del match contro il Bologna, proprio la moglie Arianna e i figli erano presenti all'Olimpico in occasione dell'iniziativa promossa da ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.