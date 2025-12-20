Lazio, i convocati di Sarri per la Cremonese: torna Gila, e Noslin...
20.12.2025 12:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per la gara contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei giocatori convocati. Torna Gila dalla squalifica; presenti anche Noslin e Romagnoli, non al meglio negli ultimi giorni per febbre. Assenti invece Isaksen, Rovella, Dia, Dele-Bashiru, Zaccagni e Basic. In lista ci sono anche i baby Farcomeni e Sana Fernandes. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro