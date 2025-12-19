FORMELLO - Lazio, Noslin presente: Sarri ora decide in attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Noslin ha svolto la rifinitura e sarà convocato. L'olandese, fermo per febbre ieri, oggi è tornato ad allenarsi coi compagni. Ballottaggio aperto con Pedro per la fascia sinistra, a meno che Sarri non punti sull'opzione più conservativa, cioè schierando Tavares alto davanti a Pellegrini. Lo spagnolo, vista la settimana dell'ex Verona condizionata dall'attacco influenzale, può balzare in leggero vantaggio sulle altre due candidature. Noslin potrebbe essere sganciato di nuovo in corsa da centravanti, non è escluso comunque il suo utilizzo dall'inizio. La scelta è delicata, il tecnico nuovamente deve far fronte all'emergenza, si fanno i conti con forfait di ogni tipo. Infortuni (Isaksen e Rovella), squalifiche (Zaccagni e Basic), calciatori fuori per la Coppa d'Africa (Dele-Bashiru e Dia), più quelli esclusi dalla lista per il campionato (Hysaj e Gigot).

L'unica positiva è il ritorno di Gila, squalificato al Tardini. Si riprenderà il posto al centro della difesa, probabilmente in coppia con Romagnoli. Anche Alessio ha vissuto dei giorni complicati a causa della febbre, dovrebbe farcela e affiancare il compagno in mezzo al reparto. Sempre gli stessi terzini in pole: Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. In porta inamovibile Provedel, cerca l'ennesimo clean-sheet di questa stagione. A centrocampo, con Basic fermato per due turni dal giudice sportivo (tornerà contro il Napoli a gennaio), ci sarà Vecino come mezzala sinistra a chiudere il terzetto con Guendouzi intermedio opposto e Cataldi regista. Belahyane l'alternativa poco considerata in panchina.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Pedro. All.: Sarri.