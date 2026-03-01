Torino, Cairo dopo la vittoria contro la Lazio: "Poco da dire, sono contento"
01.03.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Torino ha vinto contro la Lazio: decisivi i gol di Simeone e Zapata, che hanno affondato i biancocelesti di Sarri. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, all'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino il presidente granata Urbaino Cairo ha commentato la prestazione della squadra di D'Aversa. Di seguito le sue parole: "Un saluto. Sono contento, niente di particolare da dire. Arrivederci".
