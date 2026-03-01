MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Dobbiamo cambiare mentalità per l'Atalanta"

Dopo la brutta sconfitta della Lazio contro il Torino ha parlato nella mixed zone dell'Olimpico Grande Torino Gustav Isaksen

Al termine di Torino - Lazio, in mixed zone ha parlato Gustav Isaksen. Le sue risposte alle domande dei cronisti presenti.

Sconfitta brutta, come te la spieghi?

"Difficile spiegare perché in allenamento avevo visto una bella squadra, avevamo fame, ci siamo allenati bene. Nella prestazione oggi abbiamo sbagliato tutto, ora possiamo soltanto pensare a mercoledì, una partita importantissima in cui dobbiamo cambiare la mentalità".

Come si fa a cambiare mentalità in così poco tempo, contro un avversario che due settimane fa ha vinto 2-0 all'Olimpico?

"Nella partita di campionato l'Atalanta contro di noi ha vinto 2-0, ma anche noi avremmo potuto vincere. Sappiamo di essere forti nonostante il momento sia brutto. Dobbiamo prepararci per questa partita fondamentale per la stagione".

Le difficoltà in attacco sono dovute alla mancanza di velocità o mentali?

"In questo momento non abbiamo la fiducia, dobbiamo continuare ad allenarci perché ci sono tante cose da fare. La mia responsabilità e quella di tutti gli attaccanti è di fare più gol quindi dobbiamo migliorarci".

Sarri ha detto: "Oggi siamo entrati morti". L'atteggiamento si può ripetere o è stato un episodio?

"Non è la prima volta in questa stagione e spero di non ripetere questa prestazione perché si perde sempre in Serie A se si gioca così".

Vi mancano stimoli e obiettivi per dare di più?

"No perché c'è sempre qualcosa da giocarci, c'è la nostra famiglia, la nostra vita. Ogni partita è importantissima nonostante siamo nella terra di nessuno, dobbiamo sempre giocarci la vita. Adesso dobbiamo rimanere positivi per mercoledì".