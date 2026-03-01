Torino, Vlasic a Dazn: "La Lazio è una squadra forte. Ci mancano i tifosi..."
01.03.2026 20:20 di Simone Locusta
Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Torino - Lazio, gara vinta 2-0 dagli uomini di D'Aversa. Ecco di seguito le parole del calciatore croato:
"C'è una nuova energia quando viene un nuovo allenatore, abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni da gol. La Lazio è una squadra forte, sono molto contento per oggi. I tifosi ci mancano, ma la situazione è questa, dobbiamo fare di più così tornano ad aiutarci".
