Perché Lazio - Sassuolo è stata "spostata" a lunedì? Il motivo
La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione degli anticipi e posticipi delle prossime tre giornate e ha fissato, fra gli altri match, anche Lazio-Sassuolo, match valido per la 28ª giornata: la partita si disputerà lunedì 9 marzo allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle 20.45.
Ma perché si è deciso di programmare la gara per il 9 marzo? C'entra il Sei Nazioni di rugby. L'esigenza di far giocare la Lazio di lunedì e non durante il weekend è stata dettata da esigenze logistiche, con l'impianto capitolino che sarà impegnato due giorni prima, sabato 7 marzo, per l'incontro di rugby tra Italia e Inghilterra, in programma alle 17.40. Il posticipo serale garantisce il tempo necessario per il riassetto del terreno di gioco, evitando sovrapposizioni e preservando le condizioni ottimali del campo.