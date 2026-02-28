Camolese spiega: "La Lazio ha qualità. E il Torino con D'Aversa deve..."
RASSEGNA STAMPA - Intervistato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese ha parlato della prossima gara di campionato tra Torino e Lazio. Come doppio ex della sfida ha parlato del momento dei granata, con il nuovo allenatore D'Aversa in panchina, e delle qualità dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.
"È chiaro che anche D'Aversa deve conoscere un po’ i giocatori, e quindi bisogna fare tutto velocemente. Per esperienza, perché ci sono passato un po’ di volte anche io, penso che l’unica cosa che conta sia quella di preparare la partita: affronta una Lazio che ha giocatori di qualità, che ha alternato partite belle e altre un po’ meno".
"Più che preoccuparsi di tutto quello che lo circonda, la cosa che conta adesso è preparare bene dal punto di vista tecnico la partita che deve affrontare. E credo che i giocatori apprezzeranno lo sforzo tecnico più che le chiacchiere: deve fare una bella partita. Poi, andando avanti, comincerà magari ad aggiustare le altre cose".