Lazio, anche Materazzi è in scadenza. Lo vogliono Juve e Milan
27.02.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Gianfilippo Materazzi, attaccante della Lazio Under 17. Il nipote di Marco, ex difensore dell'Inter, e figlio di Matteo, ha accettato la chiamata della Serbia U17 per le origini di sua madre, Maura Soldati. Il suo futuro, quindi, non sarà con la Nazionale italiana.
E potrebbe anche non essere più con la maglia biancoceleste, nonostante sia un grande tifoso laziale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il giovane esterno classe 2009 è in scadenza con la Lazio ed è seguito da Juventus e Milan. Presto arriverà la scelta su come proseguirà la sua carriera, tra la permanenza nella Capitale e un possibile trasferimento altrove.
