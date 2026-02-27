Lazio | Sarri, futuro incerto: attenzione a Fiorentina e Bologna, ma...
27.02.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Non è ancora chiaro se Sarri resterà sulla panchina della Lazio. Si saprà solamente a giugno, dopo il percorso in campionato e soprattutto in Coppa Italia. Non è escluso comunque l'addio dopo solo una stagione, assolutamente travagliata già a partire da quest'estate con il mercato bloccato.
Come riportato da Il Messaggero, come possibili nuove destinazioni del tecnico bisognerà tenere d'occhio soprattutto Fiorentina e Bologna. I viola avevano sondato il Comandante già dopo l'addio di Palladino, ma poi la scelta è ricaduta su Pioli. Adesso si aspetta di capire il futuro di Vanoli e Italiano, che sarà più chiaro solamente a fine stagione.