Lazio, il titolo in borsa cala ancora: cosa sta succedendo
26.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un altro calo. Per il secondo giorno consecutivo, il titolo della Lazio in borsa ha chiuso in negativo. Il cambio di rotta è nato dall'ultima smentita del club sulla possibile cessione da parte del presidente Lotito, arrivata nella giornata di martedì. Prima, con le voci che si rincorrevano inizialmente lanciate da Cronache di Spogliatoio, il prezzo delle azioni della società aveva registrato un'impennata impressionante (mai come negli ultimi cinque anni), arrivando addirittura a una sospensione di circa un'ora per eccesso di rialzo. Nella giornata odierna, invece, il titolo ha chiuso a 1,31, con un calo del -3,68%; mercoledì la perdita era del -7,17%, con una cifra totale pari a 1,36.