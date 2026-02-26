Cagliari, Pisacane torna sulla Lazio: "Continuiamo sulla falsariga di..."
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa pre-partita per presentare il match contro il Parma di Cuesta. Il giovane allenatore è tornato anche sulla sfida contro la Lazio, pareggiata 0-0. Di seguito le sue parole.
"Recuperiamo solo Folorunsho e perdiamo Mazzitelli, per il resto è tutto invariato. Mancherà anche Mina per la squalifica. Per il resto continuiamo sulla falsariga di quanto fatto contro la Lazio".
La sconftta di Lecce, poi il punto contro la Lazio: "Contro il Lecce non è stata la nostra migliore partita, ma non vuol dire che se perdi manchi in atteggiamento. Penso che la squadra abbia costruito un'identità ben precisa. Poi quando non fai risultato sembra che l'atteggiamento venga meno ma non sono d'accordo. Ci sono anche gli avversari, ci sono più letture da fare".