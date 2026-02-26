Lazio, Sarri riflette sull'attacco: ballottaggio Maldini - Ratkov per il Torino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La semifinale di Coppa Italia è all'orizzonte e Sarri riflette sulle rotazioni da adottare per la sfida contro il Torino. In attacco, è aperto un ballottaggio tra Maldini, Ratkov e Dia per il ruolo di centravanti, ma l'ultimo dei tre non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. Il senegalese dovrebbe riuscire a recuperare per domenica, ma, visto il suo scarso impiego nelle ultime uscite, parte sfavorito rispetto agli altri compagni di reparto.

Il tecnico sta ancora facendo le sue valutazioni su quella che potrebbe essere la migliore opzione per la trasferta contro i granata e, come riporta Il Messaggero, scioglierà i suoi dubbi negli ultimi allenamenti. Da quando è sbarcato nella Capitale Daniel è partito sempre dal 1', ma è ancora in cerca della sua prima rete in biancoceleste e contro il Toro vorrebbe sbloccarsi.

Dall'altra parte c'è Petar che, nelle ultime sedute, ha lavorato con impegno per migliorare qualità e intensità delle sue giocate. Dal match casalingo contro il Como, il serbo è stato impiegato solamente a gara in corso e spera ora in una nuova chance da titolare. La decisione di Sarri su chi guiderà l'attacco della Lazio arriverà solamente nella rifinitura di sabato.