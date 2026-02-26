Lazio, Taylor imprescindibile: Sarri ha trovato il suo faro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In quella che è una stagione a dir poco complicata, caratterizzata da polemiche, tensioni e risultati sportivi deludenti, una delle poche note liete in casa Lazio è stata l'arrivo di Kenneth Taylor. Sbarcato nella Capitale a gennaio, in un momento delicatissimo, l'olandese si è preso fin da subito le chiavi del centrocampo biancoceleste, venendo schierato dal primo minuto da Sarri appena due giorni dopo la firma, qualcosa che il tecnico non aveva mai fatto in tutta la sua carriera.

Taylor ha conquistato immediatamente il tecnico, tenendosi stretta una maglia da titolare che oggi sembra quanto mai scontata. L'ex Ajax è diventato un imprescindibile e a certificarlo sono i numeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a non aver mai chiuso una gara senza essere tra i primi due giocatori biancocelesti per chilometri percorsi, è primo in rosa per media contrasti gara (2), per dribbling avversari interrotti (1,6), secondo per azioni offensive rivali fermate (0,9 a gara). La sua presenza, inoltre, sta diventando sempre più importante anche nella manovra offensiva, alla quale contribuisce con la sua spiccata personalità e senso del gol, il primo realizzato contro il Genoa.

Se sul rettangolo verde si è sentito fin da subito a casa sua, fuori dal campo l'adattamento non è stato immediato. A raccontarlo è stata la compagna, l'influencer Jade Anna van Vliet, che ha condiviso i primi giorni caratterizzati da difficoltà logistiche e cambiamenti. La coppia, ora, sembra esssersi ambientata, come confermano gli scatti di qualche giorno fa, realizzati durante una passeggiata nel centro di Roma. A fine stagione molti giocatori potrebbero salutare e la rosa potrebbe essere rivoluzionata, ma Kenneth Taylor è uno dei punti fermi da cui la Lazio potrebbe ripartire.