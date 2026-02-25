Bologna, Italiano: "Bodo/Glimt? Mai sottovalutare l'avversario"
25.02.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il Bodo/Glimt ha colpito ancora eliminando, questa volta dalla Champions League, l’Inter di Chivu.
Della squadra norvegese ha parlato anche il tecnico de Bologna Italiano alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brann.
“Cosa ci ha insegnato la vittoria del Bodo/Glimt? Che il calcio norvegese è in grande crescita e lo dimostra anche il cammino intrapreso dalla propria Nazionale. Non dobbiamo sottovalutare nulla e sfruttare stadio, atmosfera e questo piccolo vantaggio che ci siamo portati dalla Norvegia".
