Atalanta, Palladino in vista della Lazio: "Ederson? A disposizione, questa mattina..."
Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport ha spiegato il motivo per cui ha deciso di chiamare Ederson, lasciandolo però in panchina, dando anche un messaggio in vista della Lazio: "Il tempo è stato davvero breve per rimetterlo al cento per cento. Abbiamo preferito non forzare, ma stamattina ha fatto un test e ha dato disponibilità. E' a disposizione, quindi vedremo se ci sarà bisogno nel secondo tempo. Ha grande professionalità, e questo è un segnale positivo per tutto il gruppo."