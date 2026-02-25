Champions League | L'Atalanta ribalta il Dortmund: Dea agli ottavi
Dopo l’eliminazione dell’Inter da parte del Bodo/Glimt l’Atalanta è la prima squadra italiana ad approdare agli ottavi di finale di Chmapions League. Dopo aver perso la gara d’andata a Dortmund per 2-0 la squadra di Palladino è riuscita a ribaltare il risultato e a staccare il pass per la qualificazione.
La Dea parte subito bene perché dopo 5’ Scamacca dimezza lo svantaggio e segna l'1-0 per i bergamaschi. Al 45’ Zappacosta rimette tutto in parità ma è nella ripresa che il match si accende ancor di più.
Al 57’ Pasalic segna il 3-1 ma la rete di Adeyemi rimette tutto in parità. In pieno recupero pasticcio della difesa del Dortmund e calcio di rigore per l’Atalanta. Dal dischetto va Samardzic che non sbaglia, segna il 4-1 e fa volare l’Atalanta agli ottavi di finale.
