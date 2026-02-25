Atalanta, Palladino: "Tante gare di fila? Più si gioca e più sono contento"
25.02.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Atalanta si prepara al ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha presentato la gara in conferenza stampa parlando della gestione delle tante partite ravvicinate delle prossime settimane, compresa quella di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Troppe gare di fila visto il momento? Se hai una squadra forte riesci a reggere le tre competizioni: la gestione delle forze è molto importante anche per evitare infortuni. Più si gioca e più sono contento. Chiunque gioca deve essere ovviamente motivato".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.