Torino, ipotesi ritiro in vista della Lazio: ecco la situazione
25.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Torino è in crisi. L'ultima sconfitta per 3-0 contro il Genoa ha portato all'esonero di Baroni, vista la classifica preoccupante e i recenti risultati piuttosto deludenti. Ora in panchina c'è D'Aversa, che ha firmato un contratto fino a giugno e che inizierà la sua avventura contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Toro News, la società granata aveva minacciato il ritiro istantaneo in caso di risultato negativo a Marassi. Tutto questo però prima dell'addio di Baroni, ma adesso c'è D'Aversa: la decisione spetta a lui e dall'atteggiamento della squadra in questi giorni.
