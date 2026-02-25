Lazio, Oddi: "La squadra risente di tutto quello che accade fuori dal campo"
Ai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha detto la sua in vista del prossimo impegno della Lazio che scenderà in campo contro il Torino nella gara in programma domenica 1 marzo alle 18.00.
“Lazio a Torino sono due squadre con una storia importante. Mi dispiace per l’esonero di Baroni, mi ero congratulato con lui nella passata stagione quando stava facendo bene con noi poi però purtroppo quando le cosse vanno male ci rimette il tecnico prima di tutti. Il Toro non merita quelle posizioni di classifica, non può competere per la salvezza".
"La Lazio sta avendo un calo. Ci eravamo ripresi, ora siamo un po’ in crisi. Questo non è dovuto solo al campo, ma anche a tutte le situazioni che si sono venute a creare. I calciatori risentono di tutto quello che sta accadendo. Vedere l’Olimpico deserto fa male. Capisco i tifosi, ma la squadra ne risente”.
