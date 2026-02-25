Torino, un giocatore in dubbio in vista della Lazio: i dettagli
Nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, è andata in scena al Filadelfia la prima seduta di allenamento del Torino sotto la guida di Roberto D'Aversa. Prima di scendere in campo, il tecnico, subentrato negli scorsi giorni all'esonerato Baroni, ha pranzato insieme a squadra e dirigenza, riunite in questo momento di grande difficoltà.
Oltre a Che Adams, assente ancora per altre due settimane, non si è allenato nemmeno Zakaria Aboukhlal, assente già per la trasferta di Genova. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno scongiurato un problema serio, evidenziando solamente una contusione nella zona poco sotto il ginocchio destro.
Le condizioni del centrocampista marocchino verranno valutate giorno dopo giorno, ma per lui non si esclude una convocazione contro Lazio, prossima avversaria dei granata nel match in programma sabato 28 febbraio alle 18:00