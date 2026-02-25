Lazio, i giocatori chiedono spiegazioni a Lotito: cos'è successo nel mercato?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio è una stagione anomala. Allo stesso tempo, però, è il risultato prevedibile di quanto fatto a livello societario. Il mercato bloccato in estate, l'indebolimento avvenuto durante la sessione invernale. Situazioni che hanno fatto storcere il naso a un ambiente portato allo stremo delle sue forze e che oggi spaccano ulteriormente il rapporto tra tifoseria e società, svuotando lo stadio e provocando un senso di apatia verso la squadra.

Gli spalti vuoti e la mancanza di sostegno da parte della dirigenza avrebbero spinto gli stessi calciatori a porsi degli interrogativi. Cosa sta succedendo alla Lazio? Quali sono i piani di una società? Domande che, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, sarebbero state rivolte dalla squadra al presidente Lotito.

Il quotidiano, infatti, rende noto che gli stessi giocatori si sarebbero rivolti al presidente biancoceleste per avere dei chiarimenti su quanto avvenuto durante la sessione estiva e quella invernale di mercato. Una notizia che, se confermata, metterebbe in mostra le perplessità che campeggiano nel mondo Lazio e che, al contrario di quanto vogliano far credere dalla dirigenza, non riguarderebbero solo i giocatori, l'allenatore e il suo staff.