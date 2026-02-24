Lazio, le classifiche a confronto: il crollo è spaventoso
La stagione della Lazio, paragonata alla scorsa, viaggia in un'altra dimensione, decisamente più ostile. Dopo 26 giornate, infatti, la squadra di Marco Baroni aveva 47 punti in classifica, puntava all'Europa e sognava la Champions League. Quella di Sarri, invece, oggi guarda al campionato con apatia e si proietta alla Coppa Italia per cercare una via alternativa per tornare in Europa League e dare un senso a una stagione drammatica.
Due annate imparagonabili - per mercato bloccato, infortuni e competitor che si sono rafforzate abbondantemente -, ma che se messe a confronto per risultati sono utili per mettere in mostra il crollo di una squadra che fino a un anno fa ambiva a qualcosa di concreto e che oggi è stata costretta ad arrendersi al nulla.
Inter 64 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 26 giornate)
Milan 54 (+13)
Napoli 50 (-6)
Roma 50 (+10)
Juventus 46 (-3)
Como 45 (+17)
Atalanta 45 (-9)
Bologna 36 (-8)
Sassuolo 35 (in Serie B)
Lazio 34 (-13)
Udinese 32 (-4)
Parma 32 (+9)
Cagliari 29 (+4)
Genoa 27 (-3)
Torino 27 (-4)
Fiorentina 24 (-18)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-11)