Ass. Onorato: "Olimpiadi a Roma? Un'occasione da cogliere". E il Flaminio...
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per l'assessore allo Sport e ai grandi eventi Alessandro Onorato, che ha parlato della possibile candidatura di Roma alle prossime Olimpiadi del 2036 o del 2040. Tra le strutture pronte ci potrebbe anche essere lo Stadio Flaminio della Lazio. Di seguito le sue parole.
"La candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2036 o del 2040? Potrebbe essere il grande evento che manca per suggellare la straordinaria rinascita di Roma. Un’occasione da cogliere al volo. Il 90% degli impianti sportivi ci sono già, mancherebbe un palazzetto moderno e molte gare si potrebbero tenere in luoghi iconici di Roma. Penso all’ombra del Colosseo per la scherma, piazza di Spagna salto in alto, piazza Navona salto in lungo ma anche Ostia sarebbe perfetta per ospitare discipline sul mare per la Vela e lo skate. Sarebbero spot unici per la nostra città".
"Roma potrebbe avere tre stadi con Olimpico, Pietralata e Flaminio? La lista di strutture pronte è lunga. Il PalaTiziano l’abbiamo recuperato ed è attivo, il PalaFijlkam è totalmente rinnovato, a giorni chiuderemo un intervento di oltre 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico. Le piscine del Foro Italico qualora venissero coperte sarebbero la soluzione ideale e abbiamo anche quelle di Valco San Paolo e Pietralata per gli allenamenti. Avremo il nuovo PalaCorviale entro fine anno".