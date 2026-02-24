Torino, inizia l'era di D'Aversa: il modulo e le possibili scelte per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Torino accoglie D'Aversa. Esonerato Baroni, il tecnico si prepara a iniziare la sua nuova esperienza in granata che partirà dalla Lazio di Sarri. Come riportato da Tuttosport, l'ex allenatore dell'Empoli confermerà il 3-5-2 facendo affidamento su tre giocatori che conosce molto bene: Marianucci, Ismajli e Anjorin.

In difesa giocheranno proprio Marianucci e Ismajli insieme a Maripan: restano da capire solo le loro posizioni nel terzetto e il portiere tra Paleari e Israel. A centrocampo potrebbe avere spazio proprio Anjorin, che può fare anche il regista (squalificato Ilkhan). Sulla mezzala sinistra invece è aperto il ballottaggio tra Gineitis e Casadei, mentre a destra è impossibile rinunciare a Vlasic.

Sulle fasce si deciderà tra Pedersen, Lazaro e Obrador. La coppia d'attacco, senza Adams, sarà con due tra Zapata, Simeone e Kulenovic.