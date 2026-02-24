Lazio, Cataldi torna al centro dopo l'esilio: il retroscena con Baroni

24.02.2026 09:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cataldi torna al centro dopo l'esilio: il retroscena con Baroni
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In un anno è cambiato tutto: ora Cataldi è al centro della Lazio. La scorsa stagione si trovava in prestito alla Fiorentina, la società l'aveva mandato via l'ultimo giorno di mercato senza sostituirlo. In estate però è rientrato nella Capitale: le dimissioni di Palladino hanno portato il club viola a non riscattarlo (per 4 milioni di euro) su richiesta di Pioli. 

Per questo adesso veste di nuovo la maglia biancoceleste, dove ha ritrovato Sarri in panchina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'esilio "ingiusto" era stato avallato anche dall'ex tecnico Baroni (ora esonerato dal Torino) che aveva dato il suo benestare. L'anno scorso Cataldi è stata una grande mancanza per la Lazio, soprattutto perché dal mercato non è arrivato nessuno (se non a gennaio con Belahyane). Ora il Comandante se lo gode.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.