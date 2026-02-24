Lazio, Cataldi torna al centro dopo l'esilio: il retroscena con Baroni
RASSEGNA STAMPA - In un anno è cambiato tutto: ora Cataldi è al centro della Lazio. La scorsa stagione si trovava in prestito alla Fiorentina, la società l'aveva mandato via l'ultimo giorno di mercato senza sostituirlo. In estate però è rientrato nella Capitale: le dimissioni di Palladino hanno portato il club viola a non riscattarlo (per 4 milioni di euro) su richiesta di Pioli.
Per questo adesso veste di nuovo la maglia biancoceleste, dove ha ritrovato Sarri in panchina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'esilio "ingiusto" era stato avallato anche dall'ex tecnico Baroni (ora esonerato dal Torino) che aveva dato il suo benestare. L'anno scorso Cataldi è stata una grande mancanza per la Lazio, soprattutto perché dal mercato non è arrivato nessuno (se non a gennaio con Belahyane). Ora il Comandante se lo gode.