Torino, parla Sazonov: "Nessuno mi vuole, Baroni nemmeno mi saluta"

© foto di Federico De Luca 2026

Marco Baroni è sempre più vicino all'addio al Torino. Dopo l'ultima sconfitta contro il Genoa, la società granata ha deciso di esonerare l'ex tecnico della Lazio: al suo posto arriverà Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da ToroNews, alcuni tifosi del Toro dopo la partita di Marassi si sarebbero recati al Filadelfia e avrebbero incontrato il difensore Saba Sazonov.

Il centrale georgiano avrebbe parlato del momento difficile che sta vivendo, parlando anche del suo rapporto con Baroni. Di seguito le sue parole: "Qua nessuno mi vuole, Baroni nemmeno mi saluta. Farei di tutto per il Torino ma non mi vogliono. Eravamo la miglior difesa di serie A con Buongiorno e Rodriguez e io giocavo in panchina. Ora siamo l'ultima difesa e io non ci sono. Io posso giocare, l’infortunio è passato completamente. Petrachi è arrivato, abbiamo fatto un pranzo e mi ha detto che io non sono parte della squadra".