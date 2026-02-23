WOMEN | Serie A in pausa, spazio alla nazionali: il programma delle azzurre
La quindicesima giornata di Serie A è stata l’ultima disputata prima della sosta, il campionato si prende una pausa per lasciare spazio alle Nazionali. L’Italia, guidata dal ct Soncin, inizia il cammino di qualificazione al Mondiale che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027.
Le azzurre affronteranno le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A contro Svezia, martedì 3 marzo alle 15:15 a Reggio Calabria, e Danimarca, sabato 7 marzo alle 18:15 a Vicenza. Per l’occasione il ct ha diramato nei giorni scorsi le convocate che prenderanno parte al doppio impegno.
Il raduno a Coverciano prenderà il via nella giornata di domani, martedì 24 febbraio entro le 12 e alle 15:30 si svolgerà il primo allenamento. Mercoledì ci sarà la conferenza stampa di Soncin e un’altra seduta di lavoro pomeridiana. Idem giovedì. Venerdì, Sabato e Domenica gli allenamenti si terranno la mattina alle 10:30 e nel pomeriggio del 1° marzo il volo per Reggio Calabria. Lunedì 2 marzo, alla vigilia dell’incontro con la Svezia, parleranno in conferenza stampa alle 16:15 il ct e una calciatrice.
GRUPPI DELLA LEAGA A
Gruppo 1: Svezia, ITALIA, Danimarca, Serbia
Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d’Irlanda
Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina
Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia
