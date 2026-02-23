Condò: "Rimonta scudetto impossibile? L'unico precedente è della Lazio"
La vittoria dell'Inter a Lecce e il successivo ko casalingo del Milan contro il Parma, hanno permesso ai nerazzurri di mettere una seria ipoteca sullo scudetto, ampliando a 10 punti il divario sul secondo posto.
Ne ha parlato Paolo Condò all'interno del suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, nel quale ha definito la corsa per il titolo come praticamente chiusa. I rossoneri, infatti, dovrebbero compiere una rimonta clamorosa, ai limiti dell'impossibile, che, come ricordato dal giornalista, nel calcio recente è riuscita solamente alla Lazio di Eriksson nel 2000. Queste le sue parole:
"E' probabile che ieri non siano finite soltanto le Olimpiadi. C'è un solo precedente di rimonta paragonabile a quella di cui avrebbe bisogno il Milan per ricucire 10 punti di distanza dall’Inter a dodici match dal traguardo: successe nella primavera del 2000, quando la Lazio era staccata di 9 lunghezze dalla Juve a otto turni dalla fine".