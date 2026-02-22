Lazio, guarda Rayan: ha sfiorato un gol clamoroso. E Castellanos lo rincorre... - VD
22.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A gennaio la Lazio ha cercato (e soprattutto sognato) un grande colpo di mercato. Si tratta del giovane attaccante brasiliano Rayan, passato dal Vasco da Gama al Bournemouth in Premier League. Il classe 2006 si è già preso la scena con due reti e un assist nelle sue prime quattro partite in Inghilterra.
E proprio nell'ultima gara contro il West Ham è andato vicinissimo a un eurogol. Da un'azione offensiva degli Hammers, Rayan ha preso palla ed è partito in contropiede superando tutti e arrivando a calciare dal limite dell'area di rigore, colpendo però solamente il palo. Dietro di lui aveva provato a fermarlo l'ex Lazio Taty Castellanos, che l'ha rincorso per il campo senza mai riuscire a prenderlo. Di seguito il video.
