Torino, rosso diretto a Marassi: ecco chi mancherà contro la Lazio

In Genoa - Torino è arrivato un rosso diretto per Ilkhan che quindi salterà la partita di domenica prossima alle 18:00 contro la Lazio
22.02.2026 14:00 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Torino, rosso diretto a Marassi: ecco chi mancherà contro la Lazio
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha pareggiato 0-0 a Cagliari, mettendo alle spalle una delle due trasferte che precedono la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il prossimo avversario in programma è il Torino, domenica alle 18:00 allo stadio Grande Torino.

La squadra di Baroni farà sicuramente a meno di di Emirhan Ilkhan, espulso contro il Genoa per un'intervento durissimo sulla caviglia di Colombo. Il rosso diretto non ha solo messo in difficoltà i granata nel tentativo di rimonta a Marassi (il parziale era di 2-0 per i liguri), escluderà il play anche dalla partita con i biancocelesti.

Il favorito per la successione è Prati, neo arrivato nel mercato di gennaio dal Cagliari. Anche se rimane da monitorare la posizione di Baroni, già non troppo solida prima della sfida del Ferraris e peggiorata dal risultato e dalla prestazione del lunch match.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE
 

Alessandro Vittori
autore
Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.