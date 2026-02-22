Torino, rosso diretto a Marassi: ecco chi mancherà contro la Lazio
La Lazio ha pareggiato 0-0 a Cagliari, mettendo alle spalle una delle due trasferte che precedono la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il prossimo avversario in programma è il Torino, domenica alle 18:00 allo stadio Grande Torino.
La squadra di Baroni farà sicuramente a meno di di Emirhan Ilkhan, espulso contro il Genoa per un'intervento durissimo sulla caviglia di Colombo. Il rosso diretto non ha solo messo in difficoltà i granata nel tentativo di rimonta a Marassi (il parziale era di 2-0 per i liguri), escluderà il play anche dalla partita con i biancocelesti.
Il favorito per la successione è Prati, neo arrivato nel mercato di gennaio dal Cagliari. Anche se rimane da monitorare la posizione di Baroni, già non troppo solida prima della sfida del Ferraris e peggiorata dal risultato e dalla prestazione del lunch match.
