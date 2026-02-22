Serie A | Il Genoa ne fa tre: il Torino crolla ancora in dieci
22.02.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altra sconfitta per il Torino di Baroni. Vince il Genoa di De Rossi, grazie ai gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Crollano ancora i granata (che alla prossima giornata sfideranno la Lazio), ora fermi al quindicesimo posto in classifica a 27 punti. Alla stessa quota salgono i rossoblù, che si rialzano rispetto alla zona retrocessione.
