Torino, valutazioni in corso su Baroni: ecco il possibile sostituto
22.02.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Baroni a rischio esonero. Dopo l'ultima sconfitta del Torino contro il Genoa, sono in corso delle valutazioni sul tecnico da parte della società granata. Come riportato da SkySport, Cairo e Petrachi hanno lasciato in fretta Marassi: tra i nomi in lista per sostituire l'ex allenatore della Lazio ci sarebbe Roberto D’Aversa come traghettatore.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.