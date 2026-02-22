Serie A | Samardzic abbatte Conte: l'Atalanta rimonta il Napoli
22.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vince l'Atalanta, cade il Napoli di Conte. I nerazzurri rimontano il gol iniziale di Beukema grazie alle reti nel secondo tempo di Pasalic e Samardzic. La squadra di Palladino sale al settimo posto a 45 punti, riprendendo il Como di Fabregas. Gli azzurri, invece, si fermano al terzo posto a quota 50.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.