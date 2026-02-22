Torino, ora Baroni rischia: dirigenza a colloquio con tecnico e squadra

Torino, ora Baroni rischia: dirigenza a colloquio con tecnico e squadra
Torino in crisi. Come riportato da SkySport, la dirigenza granata e il presidente Cairo hanno incontrato i giocatori e il tecnico Baroni, adesso a rischio esonero, dopo la sconfitta contro il Genoa. La squadra è stata anche contestata dai tifosi nel settore ospiti al termine della partita.

