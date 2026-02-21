Lazio | Tema cessione, il club ha altre due priorità: ecco quali
21.02.2026 11:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Oggi è matchday, ma il tema caldo dalle parti di Formello è un altro. Nella giornata di ieri, infatti, hanno fatto discutere alcune voci circa una presunta offerta arrivata a Lotito per cedere la Lazio.
Di tutta risposta il club biancoceleste, alla chiusura della borsa (dove si è registrato un +12,5%), ha smentito categoricamente attraverso un comunicato. La Lazio non è in vendita, questo è ciò che la società continua a far trasparire.
Non solo, perché sembra che la Lazio abbia altre priorità attualmente. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, da Formello assicurano che sono concentrati solamente sulla quotazione al Nasdaq e sul progetto dello Stadio Flaminio.
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.