Lazio | Gualtieri sul Flaminio: "Lavoreremo con impegno. Sui tempi..."

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera, durante la quali ha toccato numerose tematiche sulla Capitale e il suo futuro: dal trasporto pubblico alle Ztl, passando per una candidatura futura di Roma per le Olimpiadi e tanto altro.

Tra i temi principali, le future case di Roma e Lazio. I giallorossi sono avanti con il progetto per il nuovo stadio, ma intanto Lotito ha presentato quello per il Flaminio e il Sindaco non poteva esimersi dal commentare sugli sviluppi. Di seguito le sue parole.

"È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma".

I tempi di realizzazione dipenderanno solo in parte dal Campidoglio. Ma sulle tempistiche, in particolare se ritiene fattibile per il 2032 la realizzazione di entrambi gli stadi (sia per la lazio che per la Roma), Gualtieri ha sensazioni positive: "È assolutamente possibile", queste le sue dichiarazioni in merito.